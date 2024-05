VEN : Mieux comprendre les parents d’aujourd’hui

Najat Vallaud Belkacem, le sociologue Gérard Neyrand, la présidente d’ATD Quart-Monde Marie-Aleth Grard, le psychologue clinicien Daniel Coum, et des parents militant.es issus de la grande pauvreté qui s’adressent face caméra aux professeur.es des écoles … La diversité des contributions du dernier numéro de la revue Vers l’Education nouvelle -VEN- et ses compléments en ligne sur Yakamedia -, éclaire ce qui a évolué pour les parents de 2024. Pourquoi la parentalité est-elle devenue un sujet central des politiques familiales et un marché juteux ? Quel rôle jouent l’isolement des individus, leur émancipation, le repli sur soi, la fracture sociale dans cette difficulté que semblent rencontrer les parents d’aujourd’hui ? En quoi la co-éducation et le refus du séparatisme social peuvent-ils contribuer à redonner une légitimité à chacun·e, parents mais aussi personnels de l’Education nationale et de l’animation ? Un numéro riche qui fait suite au dossier sur la lutte contre le sexisme à l’école et en ACM sorti en mars dernier.

Vers l’Education nouvelle, 84 pages

Etre parent en 2024 : https://yakamedia.cemea.asso.fr/nos-collections/etre-parent-en-2024

Lutter contre le sexisme : https://yakamedia.cemea.asso.fr/nos-collections/lutter-contre-le-sexisme

Pour s’abonner : https://yakamedia.cemea.asso.fr/univers/abonnement-vers-leducation-nouvelle