A2FE : La formation fait son cinéma !

Comment le cinéma peut-il accompagner les formateurs d’enseignants ? Une thématique assez rare pour une journée d’étude. C’est pourtant celle choisie par l’A2FE – l’association française des formateurs d’enseignants – qui organise « L’appel de la formation. La formation fait son cinéma » à Paris samedi 22 juin.

« L’équipe de recherche de l’université de Mons en Science de l’Enseignement et de la Formation nous fera l’honneur de sa présence.Nous aurons l’honneur (le plaisir) d’accueillir Marc Demeuse, Marie Bocquillon et Antoine Derobertmasure qui nous partagerons leurs travaux afin de nous permettre de mieux faire toute sa place au cinéma dans nos formations. Comment s’appuyer sur le cinéma ? Comment exploiter ce qu’il dit de notre École ? Dans quelle mesure peut-il enrichir nos pratiques de formation ? »

Au programme :

Films et Formation : Comment utiliser les films sur l’école dans les formations d’enseignants ?

Réflexions pédagogiques : Que nous révèlent les films sur le métier d’enseignant et la relation pédagogique ?

Système éducatif : Quel éclairage les films apportent-ils sur notre système éducatif ?

Poudlard en classe : Le système de gestion des comportements des élèves à Poudlard dans Harry Potter est-il applicable dans nos salles de classe ?

Avec des intervenant·es exceptionnel·les :

Marie Bocquillon. Les recherches qu’elle réalise portent sur la formation initiale des enseignants de l’enseignement secondaire supérieur. Elle travaille au développement d’un outil d’observation des gestes professionnels et d’aide à l’analyse réflexive utile à des fins de recherche et de formation.

Antoine Derobertmasure. Ses enseignements concernent principalement des aspects méthodologiques et la formation initiale des enseignants du secondaire supérieur. Depuis 2018, il préside l’Ecole de Formation des Enseignants de l’Université de Mons.

Marc Demeuse. Marc Demeuse est professeur à l’Université de Mons (Belgique), en Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. Il y dirige l’Institut d’administration scolaire et est impliqué dans plusieurs projets et réseaux de chercheurs au niveau européen (notamment le «Network of experts in Social Sciences of Education and training», NESSE)

