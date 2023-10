Traversez 3,5 milliards d’années en 45 minutes

Un scénario original et des images à couper le souffle : au Muséum national d’histoire naturelle, plongez dans l’histoire de la terre et du vivant, traversez plus de 3,5 milliards d’années en 45 minutes. Mondes disparus est une fiction scientifique, une expérience en réalité virtuelle qui permet de vivre chaque grande étape de l’évolution de la planète et du vivant depuis ses origines.

Munis d’un casque de réalité virtuelle, les participants, en petits groupes, se trouvent propulser 3,5 milliards d’années en arrière. Accompagnés de deux avatars, la jeune scientifique Charlie et son espiègle robot Darwin, ils se déplacent librement, assistent à la création de la Terre, à l’apparition de la vie animale, approchent une centaine d’espèces, sans les perturber. À chaque découverte d’un paléo-paysage, ils sont informés du lieu où ils ont atterri et des spécificités de cette époque. Un voyage à couper le souffle dans les paysages somptueux des grandes périodes géologiques, à la rencontre d’espèces spectaculaires, telles cet immense mille-pattes, les grands dinosaures du crétacé, les reptiles marins…

Une aventure qui émerveillera toute la famille et qui permet à l’Histoire d’être vécue et non plus racontée grâce à des prouesses techniques.

Mondes disparus

https://www.mnhn.fr/fr/exposition-evenement/mondes-disparus