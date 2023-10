Des ateliers pour les enfants au musée d’art et d’histoire du Judaïsme

Le musée d’art et d’histoire du Judaïsme propose aux jeunes des ateliers pendants les vacances d’automne. Le mardi 24 octobre, de 14h à 15h30, l’atelier Petit vampire en ombres et lumière invite les enfants de 4 à 7 ans à découvrir l’univers Petit Vampire de Joann Sfar, a créé à leur tour des personnages et à les animer dans un théâtre d’ombres. L’atelier Dessine-moi un chat ! propose aux 8-12 ans, le 24 octobre de 14 à 16h, de concevoir et d’illustrer leurs propres planches de bande dessinée, après avoir visité « La vie dessinée », l’exposition consacrée à Joann Sfar.

Le musée d’art et d’histoire du Judaïsme présente jusqu’au 12 mai 2024, la première rétrospective consacrée à Joann Sfar en France. À travers plus de 250 planches, des dessins, des carnets, des photographies, des films, « La vie dessinée » relate sa carrière, explore les différentes facettes de son œuvre, ses inspirations, sa méthode de création, son regard sur le quotidien. Une salle est dévolue aux jeunes visiteurs. Une série de manifestations à l’auditorium, ainsi que des visites guidées et des activités pour le jeune public accompagnent l’exposition. Pour le public scolaire, le musée programme un parcours-atelier pour le cycle 1 (à partir de la MS) et pour le cycle 2, Petit vampire en ombres et lumière, un parcours-atelier de 2h30 à partir du CM1, Dessine moi un chat ! et des visites guidées d’1h30 de l’exposition à partir de la 4ème.

L’exposition « Joann Sfar. La vie dessinée »

https://www.mahj.org/fr/programme/joann-sfar-la-vie-dessinee-30704