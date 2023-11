Exposition : « Maths et images. Question de point de vue » 

« Maths et images. Question de point de vue » est une exposition proposée par la régionale Poitou Charentes de l’APMEP – Association des professeurs de mathématique de l’enseignement public – en association avec l’Espace Mendes-France et à l’IREM,&S (Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques et des Science). C’est à Poitiers à l’Espace Mendès France jusqu’au 6 juillet.

« Cette exposition a pour objet de montrer que les modes de représentation ont varié selon les époques, les civilisations et les problématiques ainsi que le rôle joué par les maths dans ces représentations. Elle permettra de montrer encore une fois que les mathématiques sont partout : elles sont liées aux arts, à la technologie, à l’architecture et au numérique, et trouvent des applications dans notre vie quotidienne.

L’exposition se décline en 5 parties :

Le dessin technique : perspective cavalière, vues, patrons, lignes de niveaux, scanners

La perspective artistique : son histoire, ses peintres théoriciens, sa mathématisation,

Les anamorphoses : de la perspective dévoyée aux anamorphoses par miroirs,

Les objets impossibles : de la tripoutre de Penrose aux travaux d’Escher,

Les images de l’écran : la pixellisation et le pixel art

L’idée est de redonner du sens aux mathématiques enseignées et de montrer aux enseignants qu’une autre approche de l’enseignement des mathématiques est possible en classe.

Maquettes, manipulations, défis permettront de montrer les maths sous un nouveau jour à la fois ludiques et culturelles, avec des points accessibles dès la maternelle, pour les scolaires de tous niveaux et pour un large public ».

