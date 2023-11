Dossier pédagogique : “L’Abbé Pierre : Une vie de combats “

Voici un homme ordinaire, à la fois prêtre catholique fidèle aux fondements de la foi chrétienne et défenseur insatiable des sans toit ni ressources, inspirateur de moult documentaires et fictions. Après le succès populaire de “Hiver 54, l’abbé Pierre” , avec Lambert Wilson dans le rôle-titre [film de Denis Amar, sorti en 1989, plus de 2 millions de spectateurs], le réalisateur Fréderic Tellier choisit l’excellent Benjamin Lavernhe pour incarner l’insurgé de la bonté.

“L’abbé Pierre : une vie de combats” reconstitue dans un style classique, surligné à l’excès par une partition musicale parfois envahissante, l’existence exemplaire de Marie-Joseph Henry Groué dit l’abbé Pierre (1912-2007). Et la fiction met en valeur les multiples engagements, de l’adolescence vouée à la formation religieuse, à la résistance pendant la Seconde Guerre Mondiale, au bref et intense investissement au sein de la représentation nationale dans la reconstruction de la France d’après-guerre, du long compagnonnage avec Lucie Coutaz, (finement interprétée par Emmanuelle Bercot), rencontrée pendant la résistance et devenue co-fondatrice du mouvement et ce, jusqu’à sa disparition en 1982, de la création d’Emmaüs, organisation laïque de lutte contre l’exclusion, à la construction des premières cités d’urgence et au vote de la loi contre les expulsions hivernales sans oublier les centres d’hébergement et de récupérations de vêtements et d’objets se développant dans divers régions et pays au fil des déplacements de l’abbé Pierre en France et en Amérique et la naissance de la Fondation Emmaüs en 1988 dédiée à la lutte contre le mal-logement et le travail en soutien à d’autres associations caritatives. L’Hommage national et les funérailles en l’Eglise Notre-Dame (avant un enterrement dans l’intimité au village d’Esteville en Seine-Maritime, lieu des dernières années) ne constituent en aucune façon la conclusion d’un parcours hors-normes. Tant de tels engagements se prolongent aujourd’hui dans l’action nécessaire et déterminée des femmes et des hommes à qui l’abbé a transmis sa vocation fraternelle : regarder ceux qui n’ont rien et leur donner les moyens matériels et spirituels de retrouver le goût de vivre.

Le dossier pédagogique, conçu avec méthode et clarté par un professeur d’histoire, relié aux grandes étapes des combats de l’abbé Pierre, intègre des activités et des exercices en lien avec les programmes d’histoire 3ème et Terminale, d’éducation morale et civique1ère) et le lien vidéo vers une rencontre-débat avec les acteurs et le réalisateur.

Le Dossier Pédagogique en accès libre

Film de Frédéric Tellier en salle le 8 novembre 2023