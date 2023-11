Un week-end famille à la Cinémathèque

Samedi 2 et dimanche 3 décembre, à 15h, la Cinémathèque française invite les familles à découvrir, en avant-première, Chicken Run : La menace Nuggets. Les nouvelles aventures de l’intrépide poule Ginger et du coq Rocky seront uniquement disponibles sur Netflix à partir du 15 décembre 2023. Ces avant-premières gratuites se dérouleront en présence de Peter Lord, producteur et fondateur du studio Aardman, et de Sam Fell, le réalisateur. Les enfants à partir de 7 ans sont attendus. Pour participer à ces projections, il est nécessaire de s’inscrire, un formulaire de réservation est disponible sur le site de la cinémathèque.

Le week-end famille