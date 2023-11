Vaux-le-Vicomte attend les familles pendant les vacances

À travers une programmation festive et familiale, Vaux-le-Vicomte propose aux visiteurs de devenir le temps d’une journée, les hôtes de Nicolas Fouquet. Tous les salons sont mis en scène, et des animations sont particulièrement réservées aux jeunes visiteurs, des automates exceptionnels émerveilleront petits et grands.

Le spectacle, Il était une fois…ou quand l’imaginaire prend vie…attend les familles pour leur faire découvrir une nouvelle version des contes de Perrault où les personnages veulent prendre leur destin en main et tenter de changer le cours des contes.

Dans les jardins, une chasse aux trésors est destinée aux enfants à partir de 3 ans, et sur la façade du château une projection monumentale, Le roi arrive demain !, invite à vivre une journée fiévreuse à l’époque de Nicolas Fouquet.

Toute l’année, les professeurs peuvent organiser des visites libres ou opter pour des visites guidées thématiques et des ateliers adaptés aux niveaux des élèves, de la maternelle au lycée, et aux programmes scolaires d’histoire, de français et d’arts plastiques. Un parcours sonore immersif invite aussi les jeunes, à partir de 6 ans, équipés d’un casque et d’un narrateur, à un voyage sonore en trois dimensions pour découvrir l’histoire du Grand siècle et l’histoire du château. Toutes les scènes ont été tournées dans les pièces mêmes où se déroule l’histoire que l’on écoute, et grâce à des balises situées sur le parcours de visite, les scènes se déclenchent automatiquement. Toutes les activités se réservent impérativement : nathalie@vaux-le-vicomte.fr Il est possible de venir en visite de repérage, avant la sortie scolaire prévue. Un dossier pédagogique de 80 pages est à la disposition des enseignants du primaire et du secondaire.

Béatrice Flammang

Le château de Vaux-le-Vicomte

Le dossier pédagogique