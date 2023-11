Balzac et Daumier conversent sur les Parisiens !

L’univers fascinant de deux grands artistes du 19ème siècle, Honoré de Balzac et Honoré Daumier se croisent au sein de l’exposition « Balzac, Daumier et les Parisiens : De la Comédie humaine à la comédie urbaine ». Avec cette exposition inédite, jusqu’au 31 mars 2024, la Maison de Balzac se propose d’établir une correspondance entre dessin et littérature, entre ces deux hommes qui se rejoignent surtout par le regard aigu qu’ils ont porté sur leurs contemporains, brossant un vaste panorama de la société. Avec un ton léger et humoristique, les caricatures de Daumier et les descriptions de Balzac sont ainsi mises en regard.

À travers un riche éventail d’une soixantaine de gravures de Daumier, quelques-unes de ses peintures méconnues et des extraits de l’œuvre littéraire de Balzac, cette exposition présente un portrait nuancé de la société parisienne de leur époque. Les œuvres se répondent et se complètent. Le point de convergence entre ces deux génies de l’art est leur aptitude à observer et à révéler les traits humains, sociaux et …humoristiques de leurs contemporains.

L’exposition met en lumière « les espèces sociales » comme les employés, les petits commerçants, les grisettes, les cuisinières, les saute-ruisseaux, les concierges….sans oublier les notaires…et autres figures parisiennes, qui tiennent une place importante tant dans La Comédie Humaine que dans les œuvres gravées de Daumier.

L’exposition met en exergue aussi les préoccupations des Parisiens : l’incertitude du transport urbain, la qualité aléatoire des restaurants, les surprises de la vie nocturne, la gestion des animaux domestiques…Les Parisiens ont-ils changé ?

Enfin un choix de peintures rappelle que, si Daumier est un grand caricaturiste, ses œuvres peu connues et rarement exposées de son vivant témoignent de la grande profondeur psychologique de son art. La complexité psychologique n’apparaît guère dans ses lithographies mais elle s’impose dans ses peintures.

Pour enrichir et actualiser ces regards sur les Parisiens, le parcours présente également des dessins de plusieurs caricaturistes et illustrateurs contemporains.

Les professeurs peuvent organiser des visites libres de la Maison de Balzac ou opter pour des activités avec un intervenant du musée qui s’adapte aux niveaux des jeunes, écoliers, collégiens ou lycéens. Au programme des visites-conférences, des visites-animations, atelier d’écriture, atelier de lecture, et des visites-promenades. La Maison de Balzac met à la disposition des enseignants du primaire et du secondaire, un certains nombre d’outils numériques qui peuvent les aider à préparer la visite du musée avec leur classe ou découvrir le musée à distance. Un dossier pédagogique d’une vingtaine de pages est à leur disposition : Les portraits selon Balzac, créer, représenter, illustrer.

Béatrice Flammang

