« Rêves entre les mondes » au Centre Pompidou

A travers une rétrospective de l’œuvre de la jeune et talentueuse cinéaste italienne, Alice Rohrwacher, une exposition-installation inspirée par le mythe d’Orphée et d’Eurydice, une master class, des rencontres et la publication d’un livre d’entretiens richement documentés, nous ouvre les portes de l’univers et de l’imaginaire de la réalisatrice de « LA CHIMERE » en salle le 6 décembre prochain, son dernier et magnifique film, sélection officielle au Festival de Cannes 2023.

« Rêves entre les mondes », Centre Pompidou du 1er décembre 2023 au 1er Janvier 2024,