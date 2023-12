La grande fête des enfants à la Cité des sciences

Un week-end festif est réservé aux enfants à la Cité des sciences et de l’industrie. Durant deux jours, les 9 et 10 décembre, la Cité des sciences et de l’industrie se transforme en gigantesque fête pour les enfants à tous les étages.

Au programme : des sciences amusantes, médiations théâtralisées, show de cuisine moléculaire, expériences de magie…des attractions, flippers revisités, miroirs déformants, toboggan et accrocrobranches, des courses de drones, de voitures sur pistes géantes, des courses aux odeurs, jeu de piste et chasse aux trésors… du cinéma et des images, ateliers de création de dessins animés, d’effets spéciaux, des films au planétarium…des ateliers de bricolage, Diy et récupération, fabrication de cerfs- volants, de toupies, de papier ensemencé… et pour finir dès 16h, le joyeux bazar,concert-karaoké et boum xxl… avec bien d’autres surprises…

La grande fête des enfants