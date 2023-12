Sur la piste du Dodo

Partez à la recherche de Raphus Cucullatus… que tout le monde connaît sous le nom de Dodo ! Sa silhouette est reconnaissable par tous. L’espace Mendès France de Poitiers propose une exposition, accessible à partir de 8 ans, pour découvrir cet animal disparu à jamais. Grâce à un parcours ludique et énigmatique partez à la découverte de cet animal mythique, qui sert de fil conducteur à une exposition abordant divers aspects : géologie, histoire, faune et flore, biologie, évolution…

L’exposition se compose de deux parties. Dans le premier espace, les énigmes, les visiteurs sont autonomes et doivent résoudre 10 énigmes proposées sur 10 tables différentes. Les questions portent sur les îles en général et l’île Maurice en particulier, en abordant des thèmes comme la situation géographique, l’origine géologique, la biodiversité… La résolution de ces 10 énigmes donne le code permettant l’accès à la partie suivante.

Dans cette seconde partie, les visiteurs découvrent l’univers de l’île Maurice, sa faune et sa flore actuelles et passées, et apprennent tout sur l’espèce endémique phare, le Dodo, de son nom scientifique Raphus Cucullatus, disparue très rapidement dès sa cohabitation avec l’homme. Des recherches menées récemment en permettent une représentation très précise. La visite se termine par une modélisation 3D d’un spécimen en mouvement dans son environnement.

Un dossier pédagogique d’une vingtaine de pages est à la disposition des enseignants pour préparer leur visite. Il présente l’île Maurice, sa situation géographique, sa faune, sa flore, en particulier l’oiseau appelé sucrier, l’arbre le Tambalacoque et son mystérieux déclin, les effets du réchauffement climatique sur les populations d’oiseaux, une bibliographie copieuse, et des ressources en ligne.

L’exposition est accessible à partir de 8 ans. Mais sur les créneaux individuels du mercredi et du week-end, des adaptations ont été prévues pour permettre aux enfants de 5 à 7 ans, une visite adaptée en compagnie de leurs parents. À partir de la mi-janvier 2024, l’exposition pourra être louée.

Béatrice Flammang

L’exposition dodo,sur la piste de Raphus cucullatus

Le dossier pédagogique

L’espace réservé aux enseignants