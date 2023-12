La 19e édition du Festival International du Film d’Éducation se poursuit en ligne !

Ce sont plus de 1500 entrées spectateurs et spectatrices journalières qui ont été comptabilisées à Evreux du 5 au 9 décembre. Et ce n’est pas terminé puisqu’une nouvelle fois cette année le festival, organisé par les Ceméa, se poursuit en ligne avec 35 films issus de la sélection courts et moyens métrages et jeunes publics, jusqu’au 31 décembre.

Des films à découvrir ou redécouvrir en famille, en classe ou en accueil de loisirs.

Des films de qualité permettant d’aborder avec les élèves en classe, avec les enfants et les jeunes des sujets de société. La programmation est disponible sur les plateformes Viméo, FestivalScope et Arte avec en prime de nombreuses interviews de réalisatrices ou réalisateurs.

Parmi eux des récompensés du festival 2023 !

Our Uniform de Yegane Moghaddam : Grand Prix du Jury courts et moyens métrages

Au clair de la rue de Julien Goudichaud : Mention spéciale du Jury courts et moyens métrages

Madeleine de Raquel Sancinetti : Prix du Jury Jeunes et étudiants

Lights de Jitka Nemikinsová : Mention spéciale du Jury Jeunes et étudiants

Sur Viméo, des courts et moyens métrages :

1992,83, 4801 nuits, Abou le King, Au clair de la rue, Autisme le petit chasseur de fantôme, L’école des hommes, Amis que vent emporte, Graines de vie, Island, Le jour de Gloire, Lights, Marche à l’ombre, Observation, Our Uniform, Pour ne pas grandir seul, Un temps pour soi

…dont un Bouquet Jeune Public : Mon ami le vent, Le Peintre des drapeaux, Seul dans l’ascenseur, Un rêve d’Hawaï

Les films sur Vimeo sont disponibles gratuitement, sans inscription et sans limite.

Une dizaine de films supplémentaires sur Festival Scope

A mort le bikini !, Felt cute, Madeleine, Mon voisin Abdi, Oasis, Live, Only the Devil Hates Water

Les Films Jeunes Publics : Paperi, A.O.C., Le Navet, Reflection

Pour les visionner, il faut s’inscrire gratuitement sur la plateforme Festival Scope. Ils sont disponibles en France (métropole et outre-mer) uniquement. Ils sont limités à 200 vues et seront bloqués une fois le plafond atteint.

En BONUS

Les films de la compétition courts et moyens Métrages Box Cutters, Pavane et Will my parents come to see me sont déjà disponible sur ARTE.

Les courts métrages de la sélection Jeune Public Heureux et Mouton sont également accessibles partout et sans limite, pour les petits et les grands !

Le site du festival

Le site des Ceméa

Yakamédia, la médiathèque Educ’active des Ceméa

Laurent Bernardi