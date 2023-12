Les maternelles du privé bénéficient bien de la loi Blanquer

Deux notes de la Depp constatent l’évolution du nombre d’élèves dans les premier et second degré. Dans le 1er degré, à la rentrée 2023, 6 340 000 élèves sont scolarisés soit 82 900 élèves de moins qu’à la rentrée 2022 du fait de la baisse démographique (-1.3%). A noter que contrairement aux annonces ministérielles, le nombre d’enfants de moins de 3 ans scolarisés a encore diminué : -6%, soit 6 fois plus vite que la baisse moyenne des enfants de maternelle. Leur taux de scolarisation passe de 10 à 9% en un an. La scolarisation des tout petits sert toujours de réservoir pour les suppressions de postes. La note montre aussi que, grâce à la loi Blanquer qui prend en charge financièrement les maternelles privées, l’enseignement privé gagne des parts de marché. A la rentrée 2023 il y a un peu plus d’enfants scolarisés dans des maternelles privées (+0.1%) alors que le nombre d’enfants diminue globalement de 1%. Dans la second degré, on constate une légère progression du nombre d’élèves due à la hausse de la voie professionnelle sous statut scolaire (+1.8%). Cela malgré de légères baisses en collège (- 0,2 %) et en lycée général et technologique (- 0,1 %).

F. Jarraud

Note Depp

Note Depp

