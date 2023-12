Le musée d’art et d’histoire du Judaïsme invite les enseignants du second degré

Mercredi 17 janvier 2024, de 14h à 17h, le service éducation et médiation du musée d’art et d’histoire du Judaïsme invite les enseignants de collège et de lycée, à un après-midi pédagogique concernant les œuvres spoliées : Spoliations, restitutions et recherche de provenance dans les collections du mahJ. Pour y participer, il est indispensable de s’inscrire, le formulaire est sur le site du musée.

Au programme de 14h à 14h30 : La question des œuvres spoliées au musée d’art et d’histoire du Judaïsme, recherche de provenance et restitutions. De 14h30 à 15h15 : Présentation du travail de la Mission de recherche et de restitution des biens spoliés entre 1933 et 1945. De 15h15 à 17h : Comment aborder ces questions au musée ?

Pour poursuivre le sujet, il est possible de s’inscrire à un goûter pédagogique au Musée du Quai Branly, le mercredi 31 janvier2024, de 14h30 à 16h30, avec pour thème : La recherche de provenance et les restitutions.

L’après-midi pédagogique du mahJ

Le goûter pédagogique du musée du quai Branly