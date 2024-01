Découvrez les secrets du monde animalier, samedi 3 février 2024 à la Cité des sciences

Samedi 3 février, découvrez les secrets du monde animalier à la Cité des sciences et de l’industrie : Elle organise la 6ème édition de la Journée mondiale des intelligences animales. L’objectif de cette journée est de réunir des spécialistes pour faire découvrir au grand public les incroyables et étonnantes facultés, souvent méconnues, des animaux, et aussi de déconstruire les idées reçues sur l’espèce animale avec humour. Des conférences, des lectures, une table ronde vont se succéder de 10h30 à 19h. L’événement est gratuit, mais la réservation est conseillée.

La journée mondiale des intelligences animales