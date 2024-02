Un week end gourmand à la Cité des sciences

Le temps d’un week-end, la Cité des sciences et de l’industrie met la pratique de la cuisine à l’honneur et propose aux visiteurs de se transformer en cordons bleus ! Au menu, samedi 3 février et dimanche 4 février, de 10h30 à 17h, des ateliers et des masterclass pour apprendre à cuisiner avec subtilité, simplicité et gourmandise, sous la houlette de chefs pédagogiques et créatifs ! L accès aux ateliers se réserve en ligne.

Samedi 3 et dimanche 4 février, la Cité des sciences et de l’industrie propose au public quatre ateliers d’une durée d’une heure, et accessible à partir de 5 ans, sur réservation en ligne obligatoire : Gyoza et son bouillon asiatique, Cornes de gazelles et son thé à la menthe, Dahl aux lentilles et croque-monsieur de pain perdu, Poké de saison sauce hawaïenne.

La Cité des sciences programme aussi des masterclass présentées par des spécialistes : Les pâtes fraiches, secrets de fabrication, Batch cooking, Cuisinez en 2h pour toute la semaine, Légumes farcis en mille feuilles, Recettes simples et économiques autour des légumes d’hiver, Pâtisserie gourmande, créative et raffinée, Rattraper les ratés.

Des stands attendent les visiteurs avec des dégustations et…des surprises.

L’orchestre culinaire