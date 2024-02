“La Ferme des Bertrand” : un dossier pédagogique

50 ans dans la vie d’une ferme en Haute Savoie au fil de trois moments clés de son histoire filmés par le même réalisateur : 1972, 1997, 2023.…Un documentaire, solide et émouvant, pétri d’humanité, habité par l’expérience de trois générations de paysans dont le documentariste (et voisin de ses protagonistes, natif de la région et fils d’ouvriers) , Gilles Perret, nous restitue les trajectoires personnelles en les inscrivant dans l’évolution économique et sociale du ‘monde agricole’, de la condition paysanne et des grandes mutations en cours, à l’heure de la mondialisation et des contradictions de la politique de l’Union européenne.

“La Ferme des Bertrand” de Gilles Perret, film traversé par la question existentielle de la transmission, tombe à point nommé pour apporter un éclairage sensible sur les colères et les revendications actuelles des agriculteurs, même si elles n’expriment pas nécessairement des intérêts convergents. Un documentaire à voir de toute urgence.

“La Ferme des Bertrand” de Gilles Perret-en salle depuis le 31 janvier 2024

