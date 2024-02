Des vacances festives au Louvre

Du 10 au 25 février 2024, le musée du Louvre propose aux familles un programme festif : ateliers, visites contées, visites guidées, mini-visites, mini-découvertes.

Le Studio, un espace ludique en accès libre et en autonomie, propose des jeux, des BD, et donne la possibilité de se déguiser pour le carnaval. Les ateliers invitent les familles, après une visite thématique d’un espace du musée, à réaliser à leur tour une œuvre. Des visites contées sont prévues pour les tout-petits : les contes de Shéhérazade en particulier. Cinq thématiques sont proposées aux familles en visites guidées : Ma première visite au Louvre et Au bout du pinceau, dès 6 ans, Au fil du Nil, Dieux et héros, Ors et trésors, dès 8 ans.

Tous les jours pendant les vacances scolaires, en 20 minutes, un médiateur répond à toutes les questions des petits et grands visiteurs, dans six espaces emblématiques du musée. Des mini-visites de 20 minutes sont aussi programmées pour découvrir l’exposition, « Le trésor de Notre-Dame ».

Les vacances d’hiver au musée du Louvre