L’expo de la semaine : En amour

Pour la première fois, le Musée de la musique explore le territoire fécond de l’art numérique. Conçue spécialement pour le Musée de la musique, l’installation « En amour » est une expérience immersive et interactive saisissante, à l’intersection du spectacle vivant, de la performance et de l’installation d’art visuel. Partie intégrante de l’œuvre, le corps du spectateur en mouvement est immergé dans l’image et la musique spatialisée, au cœur d’un dispositif de projections. Les enseignants sont invités à le découvrir, sur réservation, lors d’une Porte ouverte le mercredi 28 février ou le vendredi 1er mars.

Une expérience immersive et interactive

« En amour » propose au public une relation vivante à un espace en transformation qui combine plusieurs expériences. Il s’agit de vivre collectivement et intimement une métamorphose symbolique reliée à l’amour et à la séparation. Pendant quarante minutes, le public en mouvement est immergé dans l’image et la musique spatialisée, au cœur d’une grande pièce où une partie du sol et des murs est surface de projection. Plusieurs écrans prolongent l’image à la verticale. Déambulant, pieds nus, dans cet environnement sensible et réactif, le corps du public est une composante de l’œuvre : les images sont modifiées par sa présence et son mouvement.

Pour le public scolaire

Les enseignants sont invités à des Portes ouvertes pour découvrir l’installation, le mercredi 28 février de 12h à 18h et le vendredi 1er mars de 12h à 20h. Il est nécessaire de réserver en précisant le jour et le créneau horaire choisis.

Les professeurs peuvent organiser des visites libres pour les élèves du CE1 à la Terminale. Cette exposition est une installation immersive et interactive à vivre de façon autonome, par séance horodatée d’une heure. Les horaires prévus pour la visite doivent être strictement respectés.

