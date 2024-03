L’Assetec réagit à la publication des nouveaux programmes de technologie

Si l’Assetec – Association nationale pour l’enseignement de la technologie – salue « le travail des membres du groupe d’élaboration de projet de programme de Technologie au cycle 4 », l’association demande néanmoins des moyens supplémentaires pour les mettre en œuvre.

Nous, membres du bureau de l’ASSETEC, tenons à saluer le travail des membres du groupe d’élaboration de projet de programme de Technologie au cycle 4, particulièrement dans un temps aussi contraint.

Nous actons la place prédominante prise par les “données” mais toujours centrées autour des objets et systèmes techniques qui restent au cœur de notre discipline.

Le choix des trois thèmes permet de faire appréhender à nos élèves, par une approche cohérente et systémique, le monde numérique et technologique qui les entoure.

Les neuf compétences à atteindre en fin de cycle et leurs connaissances associées s’ancrent à la fois dans les évolutions technologiques contemporaines qui façonnent notre société et les grands enjeux, dont écologiques, auxquels les élèves doivent et devront faire face en étant des acteurs éclairés et responsables.

Les repères de progressivité apportent un éclairage réaliste et concret pour accompagner les enseignants dans la conception de leur progression et de leurs activités. Le soin apporté aux choix des verbes d’action qui introduisent ces repères de progressivité nous apparaît pertinent.

Afin que les enseignants puissent concrètement et réellement mettre en œuvre ce programme ambitieux, il apparaît évident :

– que ce programme n’est applicable correctement qu’en groupes allégés (notamment du fait de l’utilisation renforcée de machines)

– qu’une dotation spéciale étalée sur trois ans soit budgétisée afin d’être équipé de “classe modulaire ou flexible, au sein de l’atelier de fabrication collaboratif, tout en ayant recours à un environnement informatique maîtrisé”. Ce financement exceptionnel doit permettre de s’équiper de mobilier, de machines de prototypage rapide (fraiseuse à commande numérique, imprimante 3D et découpe laser), de cartes programmables permettant la réalisation d’IOT, de logiciels, de composants pour le réseau ;

– qu’une IMP soit fléchée dans la DHG pour chaque enseignant de technologie exerçant au moins 6h dans un établissement afin de gérer le laboratoire;

– qu’une information soit adressée aux collectivités locales en charge des réseaux informatiques dans les établissements afin que la mise en place d’un réseau Wifi “objets connectés” soit possible.

Nous aimerions aussi savoir si :

– un document d’accompagnement ainsi que des ressources pour l’enseignant seront publiés courant l’année scolaire 2023/2024.

Le bureau de l’ASSETEC

