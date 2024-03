Samedi 16 et dimanche 17 mars, les enfants de 0 à 12 ans, ont leur festival à la Philharmonie de Paris : Le Petit Grand Festival. Une programmation d’activités et de concerts leur est particulièrement dédiée.

Samedi 16 mars, une chasse au trésor, un concert, un spectacle, et des concerts-promenades au musée. Dimanche 17 mars, un atelier De pierres et d’oiseaux, et des concerts-promenades au musée : Un musée des merveilles. Il est nécessaire de s’inscrire. Les enfants doivent être accompagnés.

Le Petit Grand Festival