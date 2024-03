Claude Monet et Georges Clémenceau dialoguent au musée Marmottan

Le 21 mars 2024, le musée Marmottan programme une lecture de la correspondance entre Claude Monet et Georges Clémenceau. Cette lecture spectacle, à deux voix, s’inscrit dans le cadre des célébrations des 150 ans de l’impressionnisme.

Dans ses lettres, Clémenceau fait preuve d’affection et de beaucoup d’attention pour réconforter Monet, son ami de toujours dont la vue baisse. Malgré la maladie qui les use tous les deux, leur amitié est d’une extraordinaire chaleur. La passion des deux hommes pour la peinture et les jardins transparait au fil de cette correspondance, riche d’informations historiques. L’adaptation minutieuse de ces échanges donne à voir et à entendre cette amitié unique.

Claude Monet/Georges Clémenceau Correspondances