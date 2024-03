L’Exploradôme participe au Printemps de l’Esprit Critique

Dans le monde actuel, chacun est confronté à une surabondance d’information. Il est donc capital d’avoir un esprit critique, de pouvoir trier et qualifier l’information, pour se fonder sa propre opinion. Du 21 mars au 3 avril, l’équipe de l’Exploradôme propose des ateliers autour de l’esprit critique à tous les publics. Il est nécessaire de réserver.

Des ateliers spécifiques, Printemps de l’Esprit Critique, sont prévus pour les groupes scolaires. L’atelier À la portée de l’IA invite les enfants à partir de 8 ans, à découvrir et interagir avec des intelligences artificielles, à travers des activités ludiques pendant 2 heures. Le discours des médiateurs et les expériences sont adaptés à l’âge et au niveau des participants.

L’atelier de 2 heures, Infox , est réservé aux élèves à partir de la 6ème. Il a pour objectifs de sensibiliser les jeunes autour de la désinformation et des fake news, de leur apprendre à construire un raisonnement logique et argumenté, et à vérifier une information, d’aiguiser leur esprit critique, et de connaître des clés pour décoder les informations reçues sur internet. Le discours des médiateurs et les expériences sont adaptés à l’âge et au niveau des participants.

Le Printemps de l’Esprit Critique