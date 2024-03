Paris brûle-t-il ? Un livre, un film, une expo

En 1964, sort Le livre Paris brûle-t-il ? écrit par deux journalistes, l’un américain Larry Collins, l’autre français, Dominique Lapierre. Il aura un retentissement dans le monde entier et 20 millions de lecteurs. En 1966, le livre est adapté au cinéma. À l’occasion du 80ème anniversaire de la Libération de Paris, le musée qui lui est consacré, présente jusqu’au 22 septembre 2024, une exposition sur ce grand classique du cinéma, la première exposition muséale intégralement dédiée au film.

En 1966, Paris brûle-t-il ?, le livre des journalistes Larry Collins et Dominique Lapierre est adapté au cinéma. Le film, réalisé par René Clément et produit par Paul Graetz et la Paramount, raconte la Libération de Paris, vingt ans seulement après les événements.

Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, Bruno Cremer, Kirk Douglas, Orson Welles, Simone Signoret… figurent parmi les nombreux acteurs à l’affiche du film. Cette pléiade de stars contribua au succès de cette superproduction iconique, qui reste aujourd’hui une référence cinématographique.

Autour de scènes emblématiques du film, les visiteurs découvrent l’histoire de la Libération de Paris en 1944, proposée par le cinéaste, dans le contexte politique des années 1960. Des documents et des archives de la Fondation René Clément, story board, notes, photographies et reportages sur le tournage, mais aussi des objets liés à la Libération de Paris…sont présentés en regard des scènes du film. Ces différents éléments rassemblés permettent de découvrir aussi les coulisses de ce film de légende.

Près d’une quarantaine d’extraits du film, d’archives audiovisuelles de 1944 et de documentaires sur le tournage ponctuent le parcours. René clément utilise habilement le documentaire La libération de Paris tourné pendant les événements d’août 1944, qui fut très largement distribué en France et à l’étranger. Il s’inspire de certaines scènes de ce film et en intègre directement d’autres dans son œuvre. Les nouvelles générations découvriront aussi comment peut se construire un film historique.

Le musée organise des visites guidées, des conférences, des rencontres, des projections-débats…autour de l’exposition. Les professeurs peuvent organiser des visites libres de l’exposition ou opter pour des visites guidées avec une conférencière. Il est nécessaire de réserver. Il est possible d’obtenir des informations en contactant le service des publics au 01 71 28 34 75 ou par mail liberation.reservations@paris.fr

Béatrice Flammang

L’exposition Paris brûle-t-il?