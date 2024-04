Le musée d’Archéologie nationale attend les jeunes et les familles pendant les vacances de printemps

Du 6 au 21 avril 2024, le musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye propose aux enfants une série d’ateliers pédagogiques et participatifs en lien avec ses collections et la recherche archéologique. Ateliers et visites sont programmés chaque jour, il est nécessaire de s’inscrire.

Le musée invite les enfants et les familles à appréhender les modes de vie des populations passées, par le biais de pratiques artistiques, à s’émerveiller, manipuler, écouter et questionner l’histoire de l’Humanité.

Six thématiques d’ateliers sont prévues pour les enfants seuls : Dans la peau d’une potière où les 6-7ans découvrent le travail de l’argile et s’initient au travail du céramologue, Tissage au temps des Gaulois où les enfants à partir de 8 ans découvrent les étapes de fabrications des textiles durant l’Antiquité, Emballez c est plié ! Les enfants à partir de 6 ans sont invités à créer un furoshiki, L’utilisation de l’argile au Néolithique la céramique pour les 8–12 ans, qui s’essayent au tissage et à la céramique, La fouille stratigraphique, où les 10-13 ans apprennent à mener minutieusement les opérations de terrain, La mosaïque en Gaule romaine, invite les 8-12 ans à réaliser une œuvre suivant la technique romaine.

Un atelier se déroule en famille : Les z’animaux de la Préhistoire pour les 3-5 ans accompagnés d’un adulte.

Le musée d’Archéologie nationale propose aussi des visites : une visite insolite, Je suis un petit Gaulois, pour les enfants seuls de 5 à 7 ans, une visite exploration, L’art du bronzier , à partir de 8 ans en famille, des visites guidées en famille, Les premiers villages, Vivre au temps des Gaulois, des visites contées en famille, L’Iliade et l’Odyssée, Chaudrons et dragons.

Pendant les vacances, il sera aussi possible de découvrir l’exposition temporaire, « D’un Monde à l’Autre », une plongée fascinante dans l’histoire de la ville d’Autun, de l’Antiquité au Moyen Âge. L’exposition présente les résultats des dernières fouilles et les objets exceptionnels qui ont été exhumés, elle dévoile l’histoire d’une cité emblématique sur près de mille ans. Des visites guidées sont prévues pour les familles avec enfants à partir de 8 ans.

Béatrice Flammang

Les vacances de printemps au MAN

L’exposition “D’un Monde à l’Autre”