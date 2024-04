30 ressources pédagogiques à découvrir

Pour les vacances qui s’annoncent, la rédaction pour propose une sélection de 30 ressources pédagogiques exploitables en classe. Publiées depuis le 1er janvier 2024, ces propositions s’inscrivent dans de nombreuses disciplines. Bonnes découvertes !

1 – Le riche numéro de la science en question

Quels sont les effets du coronavirus sur le système nerveux ? D’où vient l’hépatite B ? Quel avenir pour le chromosome Y ? Le numéro mis à jour de la Science en question est accessible à tous et exploitable en cours. Proposée par l’union des professeurs de physiologie, biochimie et microbiologie (UPBM), la publication de 87 pages se montre très précise et sourcée. Jean-Paul Brunet, professeur agrégé honoraire de biochimie Génie biologique, perçoit « les avancées technologiques telles que la biologie synthétique, la génomique, la protéomique et la bio-informatique devenues des composantes essentielles de l’enseignement des biotechnologies ».

2 – Comparaison du niveau des nappes d’eau entre 2022 et 2023

Entre les périodes de sécheresse et les temps d’inondation, le BRGM (bureau de recherches géologiques et minières) dresse un bilan global de l’année hydrologique 2022-2023. Certes et diagramme à l’appui, ces données accessibles peuvent facilement exploitées en classe. « Les plus basses eaux 2022 ont été enregistrées entre mi-août 2022 et janvier 2023, avec parfois 2 voire 3 mois de retard », peut-on lire. « L’impact de la pluie efficace sur la nappe est conditionné par l’épaisseur et la nature des terrains traversés ».

3 – Réviser les maths pour le DNB

Comment préparer le DNB de manière ludique ? Une équipe de quatre étudiants en licence de mathématiques à Poitiers a conçu un site regorgeant de ressources pour les élèves et les enseignants. Enola Allain, Mathys Georget, Nathan Aubineau et Emilie Guillet proposent des jeux à imprimer et des quiz numériques en lien avec les programmes. Testés dans deux collèges, les jeux ne nécessitent pas de moyens particuliers et durent 40 minutes. Ces futurs professeurs de maths notent « l’importance d’incorporer des approches interactives en classe » et « de favoriser la créativité ».

4 – enseigner l’espagnol par le jeu en lycée professionnel

Julie Raud enseigne l’espagnol dans l’académie de Bordeaux depuis 2017, après une année de stage dans l’académie d’Orleans-Tours durant laquelle elle a enseigné l’Espagnol dans un lycée professionnel et dans un centre pénitentiaire. Depuis la rentrée 2018, elle enseigne l’espagnol au Lycée Professionnel Emile Combes à Bègles, à des élèves des classes de seconde au BTS. Selon les années et les besoins, elle prépare des élèves allophones au DELF, qu’elle est habilitée à corriger depuis 5 ans.

5 – Le projet Mujeres inspiradoras en cours d’espagnol

A l’occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, la professeure d’espagnol Julie Raud a réalisé avec les élèves de Terminale Log1 et Terminale OTM du lycée professionnel Emile Combes une exposition en lien avec une séquence précédemment travaillée en classe d’espagnol: “le rôle de la femme en Espagne des années 30 à nos jours”.

Un travail a abouti à la création d’une exposition “physique” accompagnée de son livret, mais aussi virtuelle grâce à un padlet accessible via le scan du QR code, et la création d’un e-book.

6 – Les arts et la technologie ensemble avec David Plumel

Peut-on se libérer d’un système scolaire où « les élèves sont tiraillés entre une dizaine de disciplines qui ne se rencontrent pas et qui ne font pas sens pour eux », pour reprendre les mots du CICUR ? Dans l’académie de Dijon, au collège, les Allières à Saint-Pierre-le-Moûtier, David Plumel, professeur de technologie, et Laurent Berthier, professeur d’arts plastiques, ont choisi de réunir leurs disciplines et leurs forces. « Notre stratégie pédagogique, expliquent-ils, vise à abattre les frontières disciplinaires et à offrir aux élèves des expériences d’apprentissage enrichissantes, où l’art et la technologie se rejoignent de manière créative. Lors de nos séances, le travail initié en arts plastiques est ensuite repris/continué en technologie. Les consignes sont identiques dans les deux matières, afin de garantir une continuité pour les élèves. » Comme pour revenir à des temps pas si lointains où les arts et les techniques n’étaient pas dissociés et hiérarchisés ?

7 – Que peut-on faire dans un club de maths ?

Comment créer du plaisir et de l’engouement autour des maths ? Lydie El Halougi, enseignante de mathématiques au collège Eugène Delacroix de Roissy-en-Brie (77) a ouvert un club de maths pour les élèves de la 6e à la 3e. Prise de confiance, origamis, exercices d’entraînements, les propositions sont multiples et permettent « un esprit d’entraide et de joyeuse coopération ». Sélectionnée au Forum des enseignants innovants de Poitiers, l’enseignante propose aussi un sac à maths pour être diffusé dans les familles.

8 – La passion des cartes par Jean-Christophe Fichet

C’est quelque chose de personnel, une carte. Il n’y a pas de discours sans esthétique pour le faire passer. Et la passion n’a pas toujours de raison”. Professeur d’histoire-géographie au lycée Porte de Normandie à Verneuil-sur-Avre, Jean-Christophe Fichet anime depuis 7 ans “Cartolycée”. Il y a produit plus de 200 cartes pour les programmes du lycée. Un parcours unique et un site incontournable qui s’acharne à suivre la valse des programmes…

9 – Mettre en place une semaine de la santé au collège

Enjeu éducatif majeur, la santé des élèves est au cœur d’une semaine banalisée au collège de Lucie-Aubrac de Livry-Gargan (93). Rabiha Elmam et Thomas Berthilier, enseignants de SVT, coordonnent ces temps forts qui mobilisent des acteurs au-delà de l’établissement. Addictions, sexualité, gestes de premiers secours sont abordés de différentes manières avec les collégiens. Des élèves élus ambassadeurs de santé participent aussi à l’organisation de la semaine.

10 – Des énigmes pour les cycles 2 et 3

Le site de la circonscription de l’inspection de l’Éducation nationale propose aux classes de GS, CP, CE1 et CE2 des énigmes mathématiques. Toutes les semaines, les classes participantes se voient proposer des énigmes à résoudre tous ensemble en classe ; individuellement puis collectivement, sur le même principe que les énigmes du lundi d’EurêkaMaths.

11 – Au printemps, on étend l’art !

Ce mois de mars, la grande lessive fait des bulles ! L’évènement artistique est devenu au fil des ans une date incontournable inscrite dans le calendrier de nombreuses écoles, à l’image de ces deux écoles du Nord : l’une en REP +, l’autre au cœur d’un petit village.

12 – Claire Raimbaud : Quand les élèves se font « voyants »

« Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant », proclamait Arthur Rimbaud dans sa fameuse lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871. Et si l’élève lui-même était invité à un travail de voyance pédagogique ? C’est l’enjeu d’un beau travail mené autour des « Cahiers de Douai » par Claire Raimbaud au collège Jean Moulin à Paris. Les élèves s’approprient progressivement le recueil en jouant avec les titres et les premiers vers des poèmes, en créant ensuite leur propre nuancier, en fabriquant enfin des objets, « à déposer comme une balise sur le chemin de l’homme aux semelles de vent et qui correspondent à cette image produite à partir du poème. » La lecture se fait ici créative et sensible : jusqu’à inventer la couleur, la forme, et le sens, en soi, de la poésie.

13 – Un arbre de la liberté pour parler du travail en esclavage

Un arbre de la liberté ? C’est l’œuvre présentée par les élèves du lycée professionnel Nicolas-Joseph Cugnot de Neuilly-sur-Marne (93) au concours académique la Flamme de l’Égalité qui portait sur le travail en esclavage. Saïda Temam, leur enseignante de Lettres-Histoire, nous présente le projet.

14 – Enseigner la géographie dans les classes préparant le CAP

Le site Géoconfluences propose des ressources sur l’enseignement de géographie en classes préparant au CAP.

Les thèmes « Transports et mobilité » et « espaces urbains » sont abordés au travers de plusieurs textes à télécharger sur le site.

15 – Valérie Droin : Vis ma vie de poète

Peut-on faire d’une œuvre au programme une œuvre à soi ? Au lycée du Grésivaudan à Meylan dans l’académie de Grenoble, Valérie Droin a invité ses élèves à faire résonner en eux la lecture du recueil « Alcools » en rédigeant à la 1re personne, comme s’ils étaient Guillaume Apollinaire lui-même, un « journal du je lyrique ». Le travail d’appropriation créative s’avère particulièrement riche tant il favorise engagement dans la lecture, identification au poète, décentrement, émotion du poème, mastication des vers, construction d’un parcours personnel dans l’œuvre, explorations biographiques et culturelles, contextualisation, distance réflexive … « Sous le pont Mirabeau coule la Seine ». Et nos lectures ? Faut-il qu’enfin il nous en souvienne ?

16- Groupes de niveau : le choc de répulsion

Le 5 décembre 2023, le ministre de l’Éducation nationale annonçait la mise en place de groupes de niveau en français et en mathématiques pour les 6es et 5es à la rentrée 2024 : un dispositif inégalitaire immédiatement contesté par les pédagogues, les équipes éducatives, les syndicats… En cette fin janvier 2024, alors que les établissements découvrent avec effroi leurs Dotations Horaires Globales pour l’an prochain, les autoproclamés « choc des savoirs » et « choc d’attractivité » se transformeraient-ils en choc de répulsion jusque chez les enseignant·es ? Voici 10 témoignages, édifiants, de professeur·es de français sur les conséquences désastreuses des groupes de niveau annoncés : aggravation de l’apartheid scolaire, stigmatisation d’élèves par l’institution elle-même, naufrage des pédagogies coopératives, progressions uniformisées, suppression d’options ou de dispositifs pour récupérer des moyens, renoncement au rôle si essentiel de professeur principal, fin des dynamiques de projets, cloisonnements disciplinaires, conditions de travail dégradées, évaluation problématique, perte de sens du métier … Le ministère entendra-t-il leur parole ?

17- Le masque et la Plume à l’école

La plus célèbre émission radiophonique de débat critique peut-elle inspirer un nouveau format scolaire ? Dans le cadre de l’enseignement du français, étudiantes et étudiants du Parcours Préparatoire aux Professorat des Ecoles à Brest ont ainsi réalisé une série d’émissions, partagées sur leur site L’ardoisière. Autour du thème au programme « L’aventure et l’ailleurs », une dizaine de films ont fait l’objet de vifs échanges, scénarisés à la manière de l’émission historique de France-Inter.

18 – Laetitia Allegrini : des chatbots comme outil d’apprentissage

Comment des élèves en CAP métallerie peuvent-ils concevoir des unités conversationnelles ? Laetitia Allegrini, enseignante spécialisée à l’EREA de Haute Provence à Bevons (04), propose à sa classe de concevoir pas à pas un bot qui permet d’expliquer le fonctionnement des machines. Les réalisations des élèves sont ensuite intégrées sous forme de Qrcode disponibles sur les machines en complément des fiches sécurité. « Ce projet incite les élèves à décomposer les étapes complexes, à expliciter clairement les gestes professionnels. En définitive, la création de chatbots avec les élèves transcende la simple acquisition de compétences techniques ».

18 – Claire Lommé : les anamorphoses

Claire Lommé, professeure de mathématiques en collège jusqu’en juillet dernier, est aujourd’hui coordinatrice ULIS. Elle partage son expérience avec les lecteurs et lectrices du Café pédagogique. Dans cette chronique, elle évoque un projet d’anamorphoses qu’elle investit pleinement avec ses élèves.

19 – SVT : des ressources pour étudier la dengue

Avec une recrudescence ces derniers jours de cas de dengue, notamment en Guyane, la maladie vectorielle peut faire l’objet d’une étude de cas en cours de SVT. Le site de l’institut Pasteur propose une fiche technique sur cette maladie touchant plus de 5 millions de personnes en 2019. Origines, symptômes, traitements sont facilement exploitables avec les élèves. Le site de l’INSERM propose aussi un dossier complet sur le sujet. Enfin, le site académique de la Nouvelle-Calédonie propose un exercice documenté pour la classe.

20 – Étudier les inondations dans le Pas-de-Calais

Après Jackie Pouzin et la Société géologique du Nord, Eric Fonte propose une séquence pour les 5es et 2des sur le risque inondation en Pas-de-Calais. Partant de ressources numériques, les élèves construisent une rédaction sur la gestion d’un risque naturel.

21- À la découverte du lycée professionnel : Fabienne Maillard

A quoi sert le Lycée professionnel pour les politiques publiques de l’éducation? Fabienne Maillard, professeure des Universités en sciences de l’éducation à l’Université de Paris 8, spécialiste de la voie professionnelle et des diplômes, des certifications professionnelles et des relations formation-emploi, nous informe des enjeux institutionnels des réformes du L.P. Elle répond aux questions du Cagé pédagogique

22- Éducation à la vie affective et sexuelle : enfin un guide pratique d’accompagnement

Éduquer à l’égalité, au genre et à la sexualité n’est pas une option facultative, mais une mission de l’école inscrite dans la loi. Pour autant, on peut se sentir démuni.es face à ces questions, illégitimes à les aborder, perdu.es face à l’ampleur de la tâche et à l’éclatement des supports et ressources. En rassemblant et organisant dans un même guide, ACCOMPAGNER la construction sexuelle et de genre chez les ados, définitions et lexiques, textes officiels, éléments de réflexion, ressources pédagogiques, documentaires, audio et visuelles, immédiatement accessibles par des codes QR, Vincent Patigniez, professeur documentaliste dans l’académie d’Orléans-Tours, formateur « Égalité filles-garçons » et membre de l’Observatoire académique de prévention et de lutte contre les LGBT+phobies, permet à chacun.e, formateur.trice, enseignant.e et autre personnel, de s’appuyer sur un cadre de référence clair, d’interroger ses pratiques et d’agir « pour faire égalité ». Entretien avec l’auteur de cet ouvrage de partage, conçu comme un véritable « couteau suisse ».

23- Le Film de la semaine du 3 avril : YURT

Au mitan des années 90 la Turquie est en pleine mutation politique et sociale, cristallisée en particulier par le combat violent entre laïcs (kémalistes) et religieux (islamistes). Avec des jeux d’influence décisifs dans le domaine de l’éducation. Nehir Tuna, jeune cinéaste turc de « Yurt », son premier film inspiré de ses souvenirs d’enfance, nous fait partager l’apprentissage d’Ahmet, adolescent de 14 ans, au parcours scolaire et émotionnel traversé par ce conflit majeur dont il subit au quotidien les répercussions sans en percevoir clairement les enjeux pour l’avenir de son pays.

24 – Loubna Azabal, dans la peau d’Amal : le pouvoir de la parole, la puissance de l’incarnation

Au fil d’un entretien accordé au Café pédagogique, Lubna Azabal, vibrante interprète d’une enseignante de littérature en résistance contre l’obscurantisme dans « Amal. Un esprit libre » de Jawad Rhalib, revient sur l’originalité et la richesse de son expérience. Elle affirme son attachement à l’École comme ‘temple à protéger’, son immense admiration pour le métier d’enseignant. Et, en comédienne lucide et ‘citoyenne du monde’ touchée par la violence, le fanatisme et ‘les maux de nos sociétés’, elle définit ici avec modestie son travail au cinéma comme l’engagement dans un art parmi d’autres pour ‘mettre de la lumière dans une pièce sombre’. À ses yeux, ‘c’est notre devoir à tous. L’essentiel est de ne pas se taire’.

25- L ‘expo de la semaine: L’Art de James Cameron”

La Cinémathèque française consacre, jusqu’au 5 janvier 2025, une grandiose exposition à James Cameron. « L’Art de James Cameron » offre aux visiteurs la traversée de six décennies d’une œuvre novatrice, et réunit un éventail éblouissant de pièces rares provenant de l’immense collection privée du cinéaste. Les jeunes sont très attendus à cet événement, en famille ou avec leurs professeurs. Un parcours jeune public est prévu dans l’exposition. La Cinémathèque invite les enseignants, sur réservation, à une visite-découverte, le mercredi 24 avril. À l’occasion de cette exposition, la Cinémathèque programme une rétrospective intégrale des films de James Cameron sur écran géant.

26 – Expo : Le sport à l’honneur

La Charte olympique mentionne dans son préambule : La pratique du sport est un droit de l’Homme. Chaque individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans discrimination d’aucune sorte et dans l’esprit olympique, qui exige la compréhension mutuelle, l’esprit d’amitié, de solidarité et de fair-play…Dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques qui vont se dérouler en France, de nombreuses institutions programment des expositions sur ce thème. Le Café vous présente quelques exemples.

28- Peut-on inclure sans exclure ?

Où en est-on de l’école inclusive ? De l’inscription du principe dans la loi à son effectivité sur tout le territoire, il y a un long chemin, semé de réticences, de doutes et de contraintes, mais aussi de réussites et de raisons d’y croire.

Ce dossier parait dans le contexte de « l’acte 2 de l’école inclusive ». Il interroge les orientations de cet axe de la politique éducative en prenant en compte les singularités, liées ou pas au champ du handicap. Il explore à la fois le souhaitable et le possible en interrogeant sans naïveté les tensions entre les discours et injonctions de l’institution et les moyens, entre les intentions et les pratiques réelles. Pour cela, une large place est faite à tous les acteurs, professionnels, mais aussi enfants et familles, et aux relations qui se tissent entre eux.

29 – L’école maternelle : l’école de la performance enfantine

Ghislain Leroy est chercheur en sciences de l’éducation. Dans son livre « L’école maternelle de la performance enfantine », disponible en libre accès, il décortique l’évolution de l’école maternelle. D’une école où « l’important est que l’enfant fasse des expériences qui viennent de lui, et qu’il ne soit pas entravé pour développer ce que nous pourrions appeler aujourd’hui son agency (pouvoir d’agir) dans les années 60-70, nous sommes passés à une école de « la performance enfantine ». Il répond aux questions du Café pédagogique.

30 – Jardiner à l’école : une opportunité pour transformer sa pédagogie

Après avoir analysé et précisé en quoi l’école dans et avec la nature pouvait être la révolution pédagogique du XXIe siècle (ESF 2022), Corine Martel, inspectrice de l’éducation nationale, et Sylvain Wagnon, professeur à l’université, poursuivent leur collaboration avec un second ouvrage intitulé « Jardiner à l’école pour s’ouvrir au monde » qui vient de sortir aux éditions ESF. Guide pratique et concret, ce livre donne aux enseignants et aux parents toutes les indications et conseils pour élaborer et faire vivre un jardin pédagogique.

