Peut-on inclure sans exclure ?

Où en est-on de l’école inclusive ? De l’inscription du principe dans la loi à son effectivité sur tout le territoire, il y a un long chemin, semé de réticences, de doutes et de contraintes, mais aussi de réussites et de raisons d’y croire.

Ce dossier parait dans le contexte de « l’acte 2 de l’école inclusive ». Il interroge les orientations de cet axe de la politique éducative en prenant en compte les singularités, liées ou pas au champ du handicap. Il explore à la fois le souhaitable et le possible en interrogeant sans naïveté les tensions entre les discours et injonctions de l’institution et les moyens, entre les intentions et les pratiques réelles. Pour cela, une large place est faite à tous les acteurs, professionnels mais aussi enfants et familles, et aux relations qui se tissent entre eux.

Comment pouvons-nous « faire du commun » ? Quelles sont les approches scientifiques ? Les notions de singularité et de handicap sont-elles facteurs d’exclusion ou permettent-elles de désigner des singularités à prendre en compte ? Comment définir les notions d’inclusion, d’intégration, d’adaptation et de compensation ? Quel impact sur les pratiques ? Quelles innovations dans les dispositifs ? Quelles conceptions et pratiques émergent ? La conception universelle de l’apprentissage, qu’est-ce que c’est ?

Un dossier coordonné par Peggy Colcanap, Dimitri Lentulus et Cathy Marret.

Sommaire à retrouver sur le site des Cahiers pédagogiques

N°591 des Cahiers pédagogiques, mars-avril 2024