Le Masque et la Plume à l’Ecole

La plus célèbre émission radiophonique de débat critique peut-elle inspirer un nouveau format scolaire ? Dans le cadre de l’enseignement du français, étudiantes et étudiants du Parcours Préparatoire aux Professorat des Ecoles à Brest ont ainsi réalisé une série d’émissions, partagées sur leur site L’ardoisière. Autour du thème au programme « L’aventure et l’ailleurs », une dizaine de films ont fait l’objet de vifs échanges, scénarisés à la manière de l’émission historique de France-Inter. A travers l’appropriation d’un studio et d’un format radio, le projet, motivant, travaille les compétences d’argumentation, d’interprétation, de collaboration, d’oralisation de l’écrit : il construit une relation vivante avec les œuvres. L’activité webradio se prolonge par la création, avec l’IA, d’une « image fantôme » du film abordé : une image qui aurait pu s’y trouver et qui en éclaire l’enjeu. Le travail apparait adaptable à d’autres niveaux et susceptible d’inspirer de futures pratiques.

En ligne

Les PPPE dans Le Café pédagogique