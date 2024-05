À l’occasion des Jeux Olympiques, le Petit Palais célèbre « Le Corps en mouvement », une exposition qui relie art et sport au cœur de ses collections. 50 œuvres du musée ont été choisies pour ce parcours, allant de l’Antiquité jusqu’au début du 20ème siècle. Ces peintures, sculptures, objets d’art mais également dessins et estampes du musée ont été sélectionnés pour leur mise en valeur du corps, de l’anatomie et du sport, et sont répartis en sept sections. Un parcours ludique est prévu pour les enfants, avec des cartels faits pour eux à partir d’un choix d’œuvres emblématiques.

Le parcours commence avec la galerie des Antiques qui remonte le temps jusqu’aux Origines des jeux et propulse le visiteur dans une épreuve de lancer de disque et de javelot, évoquée par des vases et des amphores du Vème siècle avant notre ère. Il se poursuit avec la représentation du Corps héroïque, à travers la collection d’icônes, et la figure de Saint Georges terrassant le dragon. L’étape suivante, Le corps dessiné, rappelle l’importance du modèle humain dans l’art occidental. La découverte se poursuit autour du Corps en suspens, une sélection d’œuvres montrant qu’à toutes les époques, la danse a fasciné les artistes. La section Sculpter le corps éclaire la quête de vitalité des sculpteurs qui cherchent à figer un mouvement. La section En selle ! aborde la thématique de l’émancipation des femmes par le sport. Le dernier espace, Le corps en jeux, est consacré aux jeux d’enfants. L’exposition se clôt avec Le Sport en vogue, sur le retour des Jeux olympiques, du 20ème siècle à nos jours.

Le parcours est enrichi par 12 vidéos intitulées Paroles d’athlètes. Chaque sportif a choisi une œuvre qui fait particulièrement écho à son sport et à sa pratique, à sa vie personnelle, aux défis physiques auxquels il a dû se mesurer, aux objectifs qu’il s’est fixés. Ces interviews tissent des liens entre le sport et l’art.

Cette exposition accessible gratuitement jusqu’au 17 novembre 2024, est complétée par de nombreuses activités et visites.

Une ballade sonore, Traversées, une déambulation sur le thème du corps, est proposée par les élèves du Micro-lycée de Paris, dans le cadre du dispositif d’éducation artistique et culturelle (EAC).

Des visites flash sont prévues dans le parcours, axées sur le prisme du corps, de l’anatomie et du sport à travers ses œuvres phares. Des visites guidées à deux voix sont proposées aux familles accompagnées d’adolescents à partir de 14 ans, elles peuvent être suivies de 30 minutes de gymnastique douce. Un atelier de sculpture est également programmé, ainsi que de la gymnastique au jardin.

Les professeurs peuvent organiser des visites, en réservant leurs sorties auprès du Service des réservations de groupes et scolaires : petitpalais.reservation@paris.fr

Béatrice Flammang

L’exposition « Le Corps en mouvement »