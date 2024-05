Samedi 18 mai, passez la Nuit aux musées

La Nuit européenne des musées fait son grand retour pour une 20ème édition ! Samedi 18 mai, 1300 musées en France ouvrent grands leurs portes et proposent gratuitement des animations originales, ludiques, surprenantes : visites thématiques, parcours découvertes, jeux, spectacles, ateliers…Le jeune public est très attendu, de nombreuses activités lui sont particulièrement réservées. Le dispositif « La classe, l’œuvre ! », mis en place en 2013, est reconduit. Le Café vous donne quelques pistes pour vivre une soirée festive et insolite, riche en découvertes et en surprises. Certaines activités doivent se réserver.

« La classe, l’œuvre ! »

Depuis 2013, « La classe, l’œuvre ! » proposées dans le cadre de la Nuit européenne des musées, a pour objectif de favoriser la rencontre entre les élèves et les collections des musées situés à proximité des établissements scolaires. Les jeunes s’approprient le patrimoine et en donnent une interprétation libre et spontanée, sous la forme de productions plastiques, numériques, audiovisuelles, scéniques, textuelles…Ils sont invités à devenir des passeurs de culture auprès de leur famille et de tout le public de la Nuit européenne des musées. Ils deviennent des médiateurs culturels et dévoilent ainsi le travail mené tout au long de l’année avec leurs enseignants.

« La classe, l’œuvre ! » c’est 10 896 élèves participants, 230 projets, 227 musées participants, 338 établissements scolaires, 494 classes.

La Nuit en Île-de-France

Le musée du Louvre ouvre gratuitement de 18h à 23h avec une programmation spécialement pensée pour l’occasion : du sport…un concert, des ateliers, des mini-visites, il est conseillé de réserver. Le musée Guimet programme deux concerts pour découvrir le guzheng, (instrument traditionnel chinois), et des parcours commentés dans ses collections. La Maison de Balzac propose au public de créer une œuvre. À la Cinémathèque, des étudiants de l’ITM maquillent les visiteurs de l’exposition « L’Art de James Cameron », qui peuvent aussi participer à un Cinéquiz. Le musée Cluny invite à des visites chantées pour porter un nouveau regard sur les collections. Citéco propose une journée d’exploration de l’histoire et du patrimoine du 17ème arrondissement : conférences et un spectacle musical, Quand Rossini s’invite chez Emile Gaillard. Le musée de la musique invite à découvrir des instruments spectaculaires, drôles et insoupçonnés de sa collection grâce à des concerts insolites. Le musée de l’air et de l’espace accueille pour la première fois un spectacle d’acrobatie aérienne, des visites guidées thématiques, des anecdotes passionnantes sont prévues à la lampe torche. Le château de Versailles invite à déambuler en musique dans les jardins. Le Musée d’Archéologie nationale ouvre exceptionnellement la salle Piette, propose en continu des visites commentées concernant l’histoire du château, et deux ateliers aux jeunes publics, Peindre comme les hommes préhistoriques dès 6 ans, et Les animaux dans l’art préhistorique : le bison. Un spectacle lumineux est projeté sur les façades de la cour toute la nuit.

La Nuit en régions

À Annecy (74), la Turbine sciences invite petits et grands à un voyage à travers les âges, où ils sont l’auteur de leurs récits, la Galerie Eurêka de Chambéry(73) propose aux familles un jeu de piste pour rencontrer des créatures surprenantes tirées de la mythologie. Le muséoparc d’Alésia (21) fait déambuler le public dans un spectacle de feu. Le musée du Pays Châtillonnais, qui fête ses 15 ans, invite à entrer dans un monde où l’imagination n’a plus de limites à l’aide d étonnantes fresques lumineuses, un hommage à la nature. Le port-musée de Douarnenez(29) présente un spectacle de marionnettes et le musée de Baud (56) un spectacle humoristique. Le musée des Beaux-Arts de Tours (37) programme des mini-concerts dans ses collections et celui d’Orléans (45) des ateliers de création. Des chants méditerranéens doivent s’élever toute la nuit de la citadelle de Corte (20). Le musée d’Art moderne de Troyes (10) initie le public à des danses africaines. À l’occasion de ses 40 ans, le centre historique minier de Lewarde (59) offre un spectacle de cirque, et des animations exceptionnelles jusqu’à minuit. Le musée national de l’éducation à Rouen(76) invite le public à un jeu en lien avec son exposition « Pasteur ». Le muséum de Toulouse (31) invite le public à écouter de tendres chansons et à participer à un jeu concours pour gagner… une nuit entière au musée le 28 septembre accompagné de quatre personnes de son choix. Le musée Casa Pairal de Perpignan (66) se visite avec des lampes torche. Le Planétarium de Nantes (44) rend hommage à l’astrophysicien Hubert Reeves. L’espace Mendès France de Poitiers (86) programme des séances spéciales au Planétarium : Explore est l’histoire de la fascination de l’humanité pour le ciel étoilé. Le musée et la médiathèque d’Apt (84) proposent une sélection de fabuleuses histoires autour de la couleur. Le musée du sport de Nice (06) invite à un concert folklorique, à des animations sportives et à des ateliers créatifs.

