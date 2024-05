31 mai-2 juin, 13ème édition du Festival de l’histoire de l’art à Fontainebleau

Depuis 2011, le château de Fontainebleau accueille un festival de l’histoire de l’art destiné à faire découvrir, approfondir, et partager l’art et son histoire. La 13ème édition se déroule les 31 mai, 1er et 2 juin, avec pour pays invité le Mexique et pour thème le sport.

Avec plus de 200 événements et 250 invités français et internationaux, le festival est un moment de partage et de rencontres : conférences, tables rondes, projections de films, expositions, salon du livre et de la revue d’art, rencontres étudiantes et professionnelles, visites, ateliers pour enfants, concerts… mettent en scène la richesse des arts visuels de toutes les époques. Durant 3 jours, spécialistes, étudiants et passionnés se retrouvent dans le cadre exceptionnel du château de Fontainebleau pour un moment de partage autour de l’actualité de la recherche en histoire de l’art.

Chaque édition s’articule autour d’un pays invité et d’un thème, inspirant des échanges scientifiques et culturels internationaux entre chercheurs, artistes, conservateurs, cinéastes, éditeurs ou encore acteurs du monde de l’art. Envisagé comme une occasion unique de jeter des ponts entre la France et le pays invité, le festival s’applique à offrir un très large panorama des arts et de la culture de ce pays d’où viennent de nombreux intervenants et artistes. Cette année, pour la première fois, un pays d’Amérique latine est mis à l’honneur le Mexique et le thème développé est le sport, sujet de choix depuis toujours pour les artistes.

La journée du vendredi 31 mai est particulièrement dédiée à l’accueil des scolaires : visites guidées, cours d’initiation à l’histoire de l’art, conférences… Le festival accueille également la restitution de nombreuses actions d’éducation artistique et culturelle autour du Mexique et du sport menées par le service culturel et pédagogique du château ou par l’Institut national d’histoire de l’art. Ces restitutions prennent la forme de spectacles, de mini conférences, d’expositions…en présence des familles et du public.

Béatrice Flammang

Le festival de l’histoire de l’art 2024