L’expo de la semaine : Les chevaux de Géricault

À l’occasion du bicentenaire de la mort du peintre Théodore Géricault (1791-1824), le musée de la Vie romantique présente une exposition inédite qui explore le thème du cheval, un motif puissant et omniprésent dans l’œuvre de l’artiste. Réunissant une centaine d’œuvres exceptionnelles, l’exposition propose un nouveau regard sur ce peintre romantique qu’est Géricault. Le jeune public est très attendu à cet événement. Un parcours lui est proposé pour découvrir l’exposition d’une manière ludique et pédagogique : un cheval cabré sur de petits panneaux dorés indique le parcours à suivre.

Une passion pour le monde équestre

À l’époque de Géricault, le cheval joue un rôle central dans la vie quotidienne des Français, mais aussi sur les champs de bataille et au cœur des activités économiques. Le motif ou le thème du cheval irrigue toute la vie de Géricault, de son enfance à sa carrière d’artiste, en passant par sa formation, ses voyages à Rome et à Londres. Géricault ne cesse de représenter des chevaux tout au long de sa vie. Sa fascination se développe dès son enfance, au cours de villégiatures dans le bocage normand, puis à Rouen et à Paris. Il commence par être un très bon cavalier pour ensuite réaliser des centaines de dessins et de tableaux dans lesquels il explore l’anatomie, le mouvement, l’expressivité, sans jamais oublier les émotions de l’animal. Le peintre porte ainsi sur le cheval un regard différent, politique, voire psychanalytique.

Un parcours thématique

Cheval antique, cheval anglais, cheval militaire, courses de chevaux, portraits de têtes, de croupes, portraits équestres…les multiples visages du cheval sont abordés dans cette exposition. Le choix d’un parcours thématique permet de classer les différentes représentations de chevaux selon le contexte dans lequel elles s’inscrivent, qu’il soit militaire, festif, industriel ou sportif. Cette approche permet aussi de faire comprendre ce que Géricault voulait nous dire à travers eux. Le parcours se décline en cinq sections : Le cheval politique, L’écurie sanctuaire, À Rome : la course de chevaux libres, À Londres : prolétaires et dandies, La mort du cheval.

Autour de l’exposition

Le musée programme des visites guidées de l’exposition d’1h30, des visites guidées d’1h Géricault en dix œuvres-clés, des visites familles Poésie à cru ! , des visites contées en famille d’1h à partir de 5 ans : Au pas, au trop, au galop…Il propose aussi des ateliers de dessin tous publics à partir de 15 ans, des visites animation à partir de 7 ans, des concerts, des conférences, un colloque le lundi 3 juin : Géricault, peintre romantique et révolutionnaire.

Pour le public scolaire

Les professeurs peuvent organiser des visites libres ou opter pour des visites commentées. Toutes les activités se réservent. Toutes les demandes d information et de réservation sont à adresser au service des groupes, reservations.museevieromantique@paris.fr

