Un MOOC sur l’art urbain

La RMN-Grand Palais propose un nouveau MOOC gratuit et accessible à tous. Ce 8ème MOOC culturel a pour objectif de faire découvrir l’art urbain. Derrière l’expression Art urbain, on trouve des cultures et des personnalités très diverses : qui sont ces artistes ? Quels sont leurs supports de prédilection, leurs techniques, leurs styles, leurs inspirations ?

Les cours sont organisés en trois séquences pour découvrir un phénomène mondial qui est devenu une expression artistique à part entière. Une première séquence est consacrée à la naissance des graffitis. La seconde traite de l’engagement des artistes qui utilisent l’art urbain comme tribune politique. La dernière séquence analyse le lien entre culture urbaine et numérique.

Ce MOOC est un bon complément avant ou après la visite de « Loading. L’art urbain à l’ère numérique » présentée au Grand Palais Immersif, jusqu’au 21 juillet 2024. Cette installation offre aux visiteurs une plongée immersive dans l’histoire urbaine de cette discipline et leur font découvrir le street art sous toutes ses facettes, et dans le monde entier. Les spectateurs sont transportés à New-York, au Mexique, en Norvège, en Inde, au Maghreb… et bien d’autres lieux inattendus à découvrir à 360°.

Le MOOC Art urbain

Loading. L’art urbain à l’ère numérique