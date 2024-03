9 et 10 mars 2024, week-end ingénieurs créatifs à la cité des sciences

Samedi 9 et dimanche 10 mars 2024, de 11h à 17h30, en continu, la Cité des sciences et de l’industrie vous invite à une rencontre magique entre art sciences : un week-end fou pour découvrir les installations ingénieuses et inventives des Léonard de Vinci des temps modernes !

Comment la créativité nourrit-elle le travail des ingénieurs ? De quelle façon les sciences de l’ingénieur interviennent-elles dans la conception d’une œuvre ? Le public est invité à découvrir la place du design et de l’esthétisme dans le processus de fabrication industrielle grâce à d’ingénieuses installations accompagnées d’interventions et d’explications d’ingénieurs/artistes ou d’artistes/ingénieurs. Des animations surprenantes, des expériences à vivre, à partir de 12 ans.

Le programme du week end ingénieurs créatifs 2024