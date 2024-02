Conférence des Terrains Innovants : Premiers retours d’enseignant·es sur M.I.A. Seconde

La prochaine conférence Terrains Innovants vous propose, en exclusivité, d’aller à la découverte de M.I.A. seconde.

Lors de cette table ronde, les participants et participantes proposent de découvrir ce que contient M.I.A. seconde et d’explorer des scénarios d’usages pour aider les élèves et leurs enseignants pour la remédiation en mathématiques et en français.

Ce sera mercredi 28 Février à 18h!

Les intervenants :

Nicholas Herla (Lycée Jean Dautet, la Rochelle)

Pierre Florek (Collège Pierre de Ronsard, Poitiers)

Benjamin Reiter (Collège Franklin, Lille)

Brice Gascard (Lycée Rosa Parks, Montgeron)

Emilie Sallé (Collège Lucie Aubrac, Villetaneuse)

Romain Lancrey-Javal (professeur CPGE, Paris)

Catherine de Vulpillières (ancienne professeur CPGE, EvidenceB)

Table ronde animée par Lilia Ben Hamouda, rédactrice en chef du Café Pédagogique

Pour s’inscrire, c’est ici