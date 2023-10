Tribune. Yves Reuter : Des mots aux morts

Yves Reuter, chercheur, signe un court texte à la mémoire de Dominique Bernard, dont les funérailles ont lieu aujourd’hui.

Un enseignant de plus assassiné.

J’ose espérer que tous ceux qui parlaient des enseignants comme des islamo-gauchistes auront la pudeur de se taire à l’avenir.

J’ose espérer que tous ceux qui les encensent aujourd’hui prendront un peu plus la mesure du manque d’enseignants et d’adultes dans l’école et lui donneront les moyens nécessaires au lieu de supprimer encore et encore des postes de professeurs.

J’ose espérer que ceux qui évoquent aujourd’hui la manière dont les enseignants apprennent aux jeunes à penser et dont ils diffusent l’esprit des lumières cesseront de leur dire à longueur d’interviews comment il faut enseigner alors qu’eux-mêmes ne l’ont jamais fait.

J’ose espérer que ceux qui vantent l’esprit d’ouverture des enseignants assassinés cesseront de monter telle communauté contre telle autre, tel parti contre tel autre, tel humain contre tel autre.

J’ose espérer que les politiques et les médias, quels qu’ils soient, apprendront à respecter la douleur des familles de ces enseignants, la douleur des enseignants et, finalement, l’école elle-même.

Yves Reuter