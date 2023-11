De la grammaire par l’écriture

Savoir reconnaître et employer le verbe, c’est l’objectif d’un projet proposé par Julie Proust pour l’heure hebdomadaire de 6ème. Pour développer la maitrise de l’orthographe grammaticale, le travail propose des activités à la fois grammaticales et transversales, centrées sur la découverte du collège. Propositions de rédaction : les règles de vie de la classe à l’infinitif, une visite commentée du collège au présent de l’indicatif, des conseils que les élèves pour réussir l’entrée en 6ème, un questionnaire au personnel de l’établissement, un livret d’accueil au collège, et au final un conte métagrammatical sur « les pouvoirs du verbe ».

Sur la Page des Lettres de l’académie de Versailles