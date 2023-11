Il faut sauver le Joba Mena : une enquête à Madagascar

L’Aquarium tropical de la Porte Dorée invite, jusqu’au 1er septembre 2024, petits et grands, à suivre sous forme d’exposition, une enquête passionnante pour sauver une espèce en danger critique d’extinction, le Joba Mena, poisson d’eau douce de Madagascar. Cette exposition rappelle l’extrême fragilité des milieux d’eau douce très menacés.

Le parcours retrace pas à pas cette aventure palpitante et humaine, entre scientifiques, aquariophiles et habitants de la grande île rouge partageant le même but : sauver le Joba Mena. Cette exposition rappelle aussi, à tous les publics, le rôle clé des aquariums, comme celui de la Porte Dorée, dans la conservation, sensibilisation et préservation de la biodiversité.

Accessible à tous, le parcours didactique et pédagogique donne à réfléchir, aux petits comme aux grands, sur l’érosion de la biodiversité, la place de l’humanité dans cet éco-système, et la complexité des relations entre l’homme et l’environnement.

Dans une bande dessinée géante, le visiteur suit l’expédition de ses prémisses à sa réalisation, sans faire l’impasse sur les doutes et les difficultés rencontrées. La visite est accompagnée de cartels pédagogiques riches d’informations autour de la biodiversité, des méthodes de sauvegarde et sur Madagascar. À l’issue de l’exposition, le visiteur reçoit des clés de réflexion, d’inspiration et d’espoir pour appendre à vivre dans le respect de son environnement.

L’exposition est accessible à tous les visiteurs de L’Aquarium. Le week-end une animation participative est proposée aux familles. Comment sauver une espèce : le projet Fish Net Madagascar les invite à découvrir comment s’organise la sauvegarde d’une espèce, de sa détection à sa réintégration en passant par sa reproduction dans un aquarium comme celui du Palais de la Porte Dorée. Les professeurs peuvent organiser des visites libres de l’Aquarium ou opter pour des visites guidées: Bon appétit les petits poissons pour le cycle1, pour les cycles 2 et 3, une visite active Recherche et trouve à l’Aquarium, et pour les cycles 3, 4, et le lycée, une visite scientifique adaptée aux niveaux des jeunes.

Béatrice Flammang

Il faut sauver le Joba Mena

L’Aquarium tropical