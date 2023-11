La Philharmonie de Paris lance sa radio, La Balise, le 14 décembre

La Philharmonie de Paris invente un modèle inédit de radio. Elle lance La Balise, radio de création et studio-école qui donne le micro aux jeunes générations. Des jeunes d’origines sociales et culturelles très diverses vont apprendre à faire de la radio.

La Balise fait le pari générationnel de sensibiliser et former des jeunes de 12 à 25 ans en proposant un projet socio-éducatif, culturel et professionnalisant. Les jeunes apprennent ainsi la prise de son, le montage, l’écriture documentaire, l’art de l’interview…Armés de ces compétences, ils élaborent des contenus très divers, fictions, documentaires, mais aussi des portraits et bien sûr, des émissions en direct et en public à la Philharmonie de Paris. En faisant bénéficier les jeunes de moyens de production professionnels, La Balise entend déclencher des vocations pour les métiers du son, de la création radiophonique ou du journalisme. Pour mener à bien son projet, La Balise s’appuie sur des structures locales en lien direct avec les populations alentours, notamment des associations.

La première émission en direct et en public est prévue le jeudi 14 décembre à 18h30. La Balise, radio de création et studio-école de la Philharmonie de Paris et les jeunes animateurs du média l’Étincelle propose une émission en direct sur le thème du trac : « La Vie est une scène » interroge le trac sous toutes ses facettes. Au programme : chroniques, reportages, débats, interviews mais aussi moments musicaux live, des musiques urbaines jusqu’aux œuvres du répertoire classique. L’entrée est libre sur réservation. Il est possible de s’inscrire à l’émission en direct.

Béatrice Flammang

