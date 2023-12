Les vacances sont une fête à Versailles

À l’occasion de son 400ème anniversaire et pendant les vacances scolaires de fin d’année, le château de Versailles propose aux familles une programmation exceptionnelle : visites thématiques à partir de 3 ans, ateliers, livret-jeux, parcours audio-guidé…et on célèbre particulièrement la peinture. Toutes les activités doivent se réserver.

Le château de Versailles propose aux familles, avec enfants à partir de 3 ans : une visite contée d’1h30, L’incroyable exploit de Sire Ananas 1er, une chasse au trésor, La lettre mystérieuse, et aux familles avec enfants à partir de 6 ans, une visite guidée du Grand Trianon, Mon Trianon rêvé.

Du 16 décembre au 7 janvier 2024, une visite-spectacle d’exception, Le Parcours du roi, est programmée, à la tombée de la nuit, avec musiciens, comédiens, chanteurs, danseurs, dans les Grands appartements, du Salon d’Hercule, à la chambre de la reine, en passant par la Galerie des Glaces.

À l’occasion de l’exposition « Horace Vernet » des activités particulières sont prévues, pendant les vacances, les mercredis : un atelier famille à partir de 5 ans, Je peins comme je sens, comme je vois, une visite animée participative pour les 3-6ans, 1,2,3 tableau ! , et un tête à tête avec une œuvre, librement et spontanément choisie. Visites guidées et visites sensorielles sont possibles pendant toute la durée de l’exposition, pour les familles et les scolaires.

Le château de Versailles consacre jusqu’au 17 mars 2024, une grande rétrospective au peintre Horace Vernet (1789-1863). Intimement lié au Versailles de Louis-Philippe, il y exécute, pendant treize ans, certaines de ses plus belles toiles. Cette rétrospective d’environ 200 œuvres s’attache à montrer l’évolution stylistique de l’artiste, la richesse de ses sujets (chevaux chasse, histoire, batailles, portraits…), l’importance de ses voyages, notamment en Italie, en Algérie, en Orient, en Russie. Peintre complet, Horace Vernet s’illustre dans tous les genres. Un parcours audio-guidé est proposé aux visiteurs pour découvrir l’exposition en leur retraçant les étapes de la carrière de l’artiste, ses amitiés, ses influences, et leur donner les clés de compréhension de ses toiles. Un livret-jeux est à la disposition des plus jeunes.

Béatrice Flammang

Le château de Versailles