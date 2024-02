À Toulouse, le Quai des Savoirs présente, jusqu’au 3 novembre 2024, une exposition consacrée à l’IA. « Double Je, l’intelligence artificielle et moi » invite à découvrir l’actualité des recherches et développements autour de l’IA et la manière dont elle impacte et impactera nos pratiques actuelles et futures. Pour approfondir le sujet, une conférence est prévue mardi 6 février à 18h30 sur le thème : Comment éduquer à l’heure de l’IA ? Cette conférence par Laurence Devillers, sera également visible en streaming depuis la chaîne Youtube du Quai des Savoirs. Un dossier pédagogique de l’exposition sera disponible en téléchargement dans l’espace enseignant du site. Quai des Savoirs invite, sur réservation, les enseignants à une soirée-découverte, le jeudi 29 février à 18h30.

La conférence Comment éduquer à l’heure de l’IA ?

Demain l’IA sera partout autour de nous ! Laurence Devillers, professeure en informatique appliquée aux sciences sociales à l’université Paris-Sorbonne et chercheuse au Laboratoire d’informatique pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur ( LIMSI) du CNRS démontrera qu’il est essentiel que nous, en tant que citoyens, en tant que parents, soyons conscients de l’importance de garder notre libre arbitre et d’apprendre à utiliser ces machines pour ce qu’elles sont…elles n ont rien d’humain. Laurence Devillers abordera une question d’actualité : Quelle est la place de l’intelligence artificielle dans l’éducation ? La conférence est à voir également sur la chaîne Youtube du Quai des Savoirs.

Faut-il avoir peur de l’intelligence artificielle ?

L’intelligence artificielle est omniprésente dans les débats entre espoir de nous libérer de tâches dont elle pourrait se charger et crainte du dépassement de l’homme par la machine. C’est cette complexité que l’exposition « IA :Double Je » présente et décrypte. Elle interroge la notion de responsabilité, celle des ingénieurs et techniciens, mais aussi celle de la société dans son ensemble, du citoyen à l’entrepreneur, en passant par le législateur. L’intelligence artificielle, plus qu’aucune autre technologie à ce jour, pose des questions inédites que l’exposition aborde dans le souci de faire progresser la conscience commune des temps qui viennent.

Une exposition immersive

Comment appréhender et se faire une opinion sur ce qui est en train d’arriver ? Que faut-il craindre ? Que peut-on espérer ? Qui contrôle quoi ? Quelles sont les perspectives souhaitables pour l’IA demain ? L’exposition, au croisement des sciences, des imaginaires et de la société, explore toutes ces questions.

Rigoureuse dans ses contenus, inventive par sa muséographie, attractive et accessible pour toucher un large public, l’exposition « IA : Double Je » entraîne les visiteurs dans un voyage à la fois historique et prospectif au cœur de la recherche scientifique contemporaine et de ses multiples enjeux.

Le parcours de l’exposition propose au public cinq espaces : Start-stop : qu’est ce que l’IA ?, Zéro-un : des datas à l’IA, Rêve-réalité : les imaginaires de l’IA, Pire-mieux : les impacts de l’IA, Humain-machine : dialoguer avec l’IA.

Tout au long de l’exposition, les visiteurs peuvent écouter le point de vue d’experts qui répondent à trois questions : Qui contrôle l’IA ?, Une machine peut-elle créer ? Une machine peut-elle penser ? Ils peuvent rencontrer aussi des médiateurs qui répondent à leurs questions.

Autour de l’exposition

Quai des Savoirs organise en mars, des soirées autour de la Journée internationale des droits des femmes, de la semaine du cerveau. Des activités sont proposées au jeune public pendant les vacances : vacances d’hiver, de printemps et d’été. A compter des vacances de printemps, l’équipe de médiation proposera également des livrets d’accompagnement permettant aux familles de vivre l’expérience entre parents et enfants dès l’âge de 7 ans.

Pour le public scolaire

Quai des Savoirs met en place des visites dédiées aux groupes scolaires depuis le CM1 jusqu’au lycée. Ce programme se complète également d’un atelier au Plateau Créatif sur les algorithmes d’IA générative pour les classes de la cinquième à la seconde.

Béatrice Flammang

L’exposition “IA:Double Je. l’intelligence artificielle et moi”

