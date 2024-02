ERSEH : premières assises nationales

Les enseignantes et enseignants référents à la scolarisation des élèves en situation de handicap (ERSEH) ont leurs assises nationales.

Les ERSEH, qui font le lien entre les familles, l’équipe éducative et l’ensemble des professionnels qui accompagnent l’élève en situation de handicap, contribuent « à la mise en place des moyens nécessaires pour permettre aux élèves en situation de handicap d’étudier dans les mêmes conditions que leurs camarades ». Ils ont également un rôle de médiateur entre tous les partenaires au sein de l’école, de la famille, des centres de soins, de la MDPH (maison départementale des personnes handicapées).

L’association ADER13 (association départementale des Enseignants référents) a pour but la reconnaissance, la valorisation et la défense de la fonction et de l’exercice du métier d’enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés. Elle ambitionne aussi de faciliter les échanges et la mise en commun de réflexions et de pratiques professionnelles

Les assises nationales auront lieu le samedi 23 mars.

