Effractions, un festival de littérature contemporaine, entièrement gratuit, à la Bpi, du 6 au 10 mars 2024

La cinquième édition du festival Effractions aura lieu du 6 au 10 mars 2024. Depuis 2020, le festival de littérature contemporaine de la Bpi explore les liens entre réel et fiction. Dans le prolongement de ses précédentes éditions, Effractions invite au Centre Pompidou une quarantaine d’auteurs et autrices dont l’écriture est traversée par des questionnements contemporains, des plus intimes aux plus politiques, mettant ainsi en lumière une littérature hybride, qui brouille les frontières entre les genres. À l’affiche de cette cinquième édition, entre autre, Sylvain Prudhomme, Valérie Zenatti, Éric Reinhard, Ariane Chemin, Gabriela Wiener, ou encore Nathalie Azoulai… Effractions est un festival entièrement gratuit et ouvert à tous les publics.

