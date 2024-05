Douzième édition du baromètre des métiers de l’UNSA

C’est reparti pour le baromètre UNSA des métiers. Pour sa 12ème édition, le syndicat invite les personnels des champs ministériels syndiqués par l’UNSA Éducation à renseigner l’enquête entre le 5 mai et le 5 juin.

« Le baromètre UNSA des métiers est attendu par le monde de l’éducation et par les médias en général, qui reprennent régulièrement ses résultats. C’est l’intérêt d’une enquête annuelle qui permet de comparer les réponses à des questions récurrentes sur la satisfaction des personnels dans leur métier, sur leur envie d’évolution professionnelle, de mobilité professionnelle, et sur les sujets qui les préoccupent le plus : charge de travail, rémunération d’un côté, et les multiples transitions de la société qui percutent leur métier, d’un autre côté.

Chaque année, une partie des questions relève d’une thématique spéciale. L’impact de la crise sanitaire en 2021, les élections présidentielles en 2022, les crises écologiques, démocratiques et numériques en 2023 et cette année…c’est la place du travail dans nos vies qui est étudiée, avec un slogan : « ne laissons pas l’avenir de nos métiers s’écrire sans nous » ».

