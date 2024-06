Conférence des Terrains innovants : Comment augmenter la confiance en soi des élèves

La prochaine conférence des Terrains Innovants, qui traitera de la confiance en soi des élèves, aura lieu mercredi 3 juillet à 18 heures.

La confiance en soi, c’est-à-dire la croyance en son potentiel, ses capacités, ses qualités, ses valeurs, ses possibilités, est essentielle à l’école car elle contribue au bien être des élèves. Avoir confiance en soi permet d’aborder l’apprentissage avec une attitude positive, de se sentir capable de relever les défis et d’être plus motivé à apprendre. De plus, elle aide à surmonter les obstacles et à persévérer dans l’apprentissage, même en cas de difficultés. L’une des manières pour augmenter la confiance en soi des élèves, est en leur proposant des exercices qui sont ni trop faciles, ni trop compliqués et qui se situent dans leur « zone proximale de développement ». C’est pour cette raison que la personnalisation de l’apprentissage s’avère être l’une des stratégies pour augmenter la confiance de nos élèves.

Cette table ronde vise à comprendre le rôle que joue la confiance en soi dans le climat scolaire et dans les apprentissages, ainsi qu’à déterminer comment les enseignants peuvent renforcer la confiance en soi de leurs élèves.

