Pour un vote éclairé, utiliser le comparateur de programmes!

À J-2 du premier tour d’élections législatives historiques, le Café pédagogique vous propose d’utiliser le comparateur des programmes du collectif Nos services publics.

Les programmes (en matière de services publics : éducation, santé, logement, énergie, transport, justice, sécurité, fiscalité, autonomie) des différents partis candidats aux législatives ont été passées au crible. Et leur analyse, qui s’appuie sur le travail d’une trentaine d’experts, est sans appel : les programmes d’Ensemble, LR ou RN poursuivent le recul de l’État et l’accélération de la dégradation. Seul le programme du Nouveau Front populaire fait des services publics une priorité et propose de renforcer ses moyens.

Sur les programmes Éducation, les enjeux posés sont ceux des conditions d’enseignement, de la réussite scolaire et du bien-être des élèves. Là encore, le programme du Nouveau Front Populaire sort du lot. Meilleures conditions d’enseignements pour les personnels et meilleures conditions d’apprentissage pour les élèves : revalorisation salariale, baisse des effectifs d’élèves par classe, gratuité de l’école, soutien à la médecine scolaire… Autant de mesures qui garantissent l’égalité et permettent de lutter contre les inégalités sociales.

Le comparateur des programmes du Collectif Nos Services public