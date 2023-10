SVT : un TP autour de l’angine

L’excellent Philippe Cosentino, professeur de SVT dans l’académie de Nice, propose une activité pratique clé en main pour déterminer si une pharyngite a une origine virale et/ou bactérienne et aussi justifier les prescriptions du médecin. « Les élèves seront amenés à utiliser le microscope et à réaliser un test ELISA ». L’article détaille aussi des pistes d’évaluation. « Cette activité, modeste dans ses modalités de réalisation et sa complexité, permettra d’introduire en douceur les notions en lien avec la diversité des agents pathogènes, et leur lien avec les symptômes des maladies qu’ils causent chez l’hôte ».

Accès à la ressource