Bac 2024 À l’impossible nul n’est tenu !

Pour les six organisations syndicales de l’enseignement du second degré de la FSU, le SNES-FSU, le SUI-FSU, le SNUEP-FSU, le SNES-FSU, le snetap-FSU et le SNU.pden-FSU, les arbitrages du ministère concernant le bac « sont révélateurs du mépris ministériel pour les personnels et les élèves, et d’une ignorance des réalités du terrain : enchaînement des épreuves et des corrections dans des délais très serrés voire qui se chevauchent, contenus évaluables étendus à l’ensemble des chapitres des programmes à traiter tout en préparant le grand oral sans horaire dédié ». « Le bac 2024 est organisé contre les personnels et les élèves » écrivent-elles dans un communiqué.

« Était-ce si insupportable de suivre les analyses de celles et ceux qui connaissent vraiment le système éducatif et le font fonctionner ? Et pour la session 2025, comment comprendre le maintien du projet de réforme de la voie professionnelle avec un calendrier du bac prévoyant des épreuves en mars ? » interrogent les syndicat pour qui ce « passage en force » mènera à des impasses.

