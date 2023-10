Education à la sexualité : le CSP planche sur le sujet

La lettre du ministère de l’Education nationale au CSP est sans appel. « Les objectifs assignés par la loi ne sont suffisamment atteints et que la mise en œuvre des séances d’&éducation à la sexualité reste très hétérogène ». Un groupe de travail constitué de 18 experts est chargé depuis juin 2023 de « préciser les thèmes et les notions qui devront être abordés et les compétences visées ». Normalement, le code de l’éducation prévoit 3 séances d’éducation à la sexualité par an du CP à la Terminale. Dans les faits, ce n’est que très rarement le cas. Dans les nouveaux textes, « le vocabulaire devra être le plus adapté à l’âge des élèves ». La lettre évoque la nécessité d’évoquer l’égalité fille-garçons, la lutte contre les violences fondées sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle réelles ou supposées, la notion de consentement. Le CSP devra aussi plancher sur « la prévention et la protection des mineurs face à la prostitution et la pornographie en lien avec les usages des réseaux sociaux numériques ». Les propositions sont attendues pour novembre 2023.

Lire la lettre ministérielle

Lire la composition du groupe de travail

Textes de loi relatifs à l’éducation à la sexualité : article L121-1 et article L 312-16